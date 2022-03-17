Американский комедийный сериал «Кокетка» – это история о юной девушке, которая придумала первый в мире женский эротический журнал. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе в 70-е годы минувшего столетия. В центре событий – привлекательная феминистка, которая не остановится ни перед чем в своей борьбе за равенство полов. Однажды героиня видит мужской журнал с большим количеством фотографий красивых полуобнаженных женщин на страницах. В этот момент у нее рождается идея создать аналогичное издание для девушек.