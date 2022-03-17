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Киноафиша Сериалы Кокетка
Кокетка (2022 - …) Minx 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

Американский комедийный сериал «Кокетка» – это история о юной девушке, которая придумала первый в мире женский эротический журнал. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе в 70-е годы минувшего столетия. В центре событий – привлекательная феминистка, которая не остановится ни перед чем в своей борьбе за равенство полов. Однажды героиня видит мужской журнал с большим количеством фотографий красивых полуобнаженных женщин на страницах. В этот момент у нее рождается идея создать аналогичное издание для девушек.

Кокетка - трейлер
Кокетка
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Офелия Ловибонд
Офелия Ловибонд
Джейк Джонсон
Джейк Джонсон
Софи Буи
Вера Майерс
Бьянка Кук
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кокетка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 10 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Новости о сериале
Феминистка из 70-х берется за создание первого эротического журнала для женщин в трейлере сериала «Кокетка»
Феминистка из 70-х берется за создание первого эротического журнала для женщин в трейлере сериала «Кокетка»
Кадры из сериала
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