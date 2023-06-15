Комедия о порножурнале возвращается: вышел трейлер второго сезона сериала «Кокетка»

Кабельный канал Starz представил трейлер второго сезона многосерийной ретро-комедии «Кокетка», повествующей о создании первого эротического журнала для женщин. Продолжение сериала с Офелией Ловибонд и Джейком Джонсоном начнет выходить с 21 июля.

Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 1970-х годов. В центре повествования — энергичная феминистка по имени Джойс (Ловибонд), объединившаяся со смелым издателем Дагом Ренетти (Джонсон), чтобы выпускать первый порножурнал для женской читательской аудитории. В продолжении героям предстоит пройти серьезную проверку славой. Невероятный успех приносит им желанное богатство и популярность, а также открывает захватывающие перспективы, однако вместе с этим приходят и различные искушения, с которыми персонажам будет очень тяжело совладать.

В актерский состав второго сезона также вошли Джессика Лоу, Идара Виктор, Леннон Парэм, Оскар Монтойя и Элизабет Перкинс. Шоураннером, как и прежде, выступает Эллен Раппопорт («Три луны над Милфордом», «Отчаянная»), а в числе исполнительных продюсеров заявлен Пол Фиг («Охотники за привидениями», «Девичник в Вегасе»).

Первый сезон транслировался на видеосервисе HBO Max. В дальнейшем стример отказался от «Кокетки», однако благодаря усилиям создателей сериал удалось возродить на Starz.