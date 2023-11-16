Кейли Куоко пытается выйти из криминальной игры в трейлере экшен-комедии «Моя жена — киллер»

Фильм напоминает «Правдивую ложь», только на этот раз двойную жизнь ведет женщина.

Кинокомпания «Вольга» выпустила дублированный трейлер комедийного боевика «Моя жена — киллер», главные роли в котором исполнили голливудские звезды Кейли Куоко, Дэвид Ойелоуо, Билл Найи и Конни Нильсен.

В трейлере зрителей знакомят с идиллической жизнью Эммы (Кукоко), ее мужа Дэвида (Ойелоуо) и их двоих детей в предместье Нью-Джерси. Однако Дэвид не подозревает, что его хозяйка-жена долгое время ведет двойную жизнь, являясь высококлассной наемной убийцей, которая разыскивается на нескольких континентах.

Легенда Эмми начинает рушиться, когда она решает поиграть со своим мужем в сексуальную ролевую игру. Они притворяются незнакомцами в баре, однако их свидание прерывает появление загадочного мужчины (Найи), который, как выясняется далее, в курсе, кем на самом деле является Эмма. Затем на нее открывают охоту опаснейшие преступники, включая Гвен Карвер (Нильсен). Дэвид тоже узнает о секрете Эммы, но все равно намерен спасти свою жену и их брак.

Режиссером выступает французс Тома Венсан, для которого это первый англоязычный фильм в карьере. Сценарий написали Эндрю Болдуин и Сет Оуэн.

В российский прокат «Моя жена — киллер» выйдет 14 декабря 2023 года.