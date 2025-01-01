Меню
Кейли Куоко
Награды
Награды и номинации Кейли Куоко
Kaley Cuoco
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Кейли Куоко
Золотой глобус 2023
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Золотая малина 2016
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
