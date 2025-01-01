Меню
Киноафиша Персоны Кейли Куоко Награды

Награды и номинации Кейли Куоко

Kaley Cuoco
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Золотая малина 2016 Золотая малина 2016
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021 Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
