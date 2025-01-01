Меню
Персоны
Кристин Барански
Награды
Награды и номинации Кристин Барански
Christine Baranski
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Кристин Барански
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
