Бри Ларсон
Награды
Награды и номинации Бри Ларсон
Brie Larson
Награды и номинации Бри Ларсон
Оскар 2016
Лучшая женская роль
Победитель
Золотой глобус 2016
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Original Interactive Program
Победитель
Outstanding Original Interactive Program
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая женская роль
Победитель
Восходящая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший бой
Победитель
Лучший герой
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Прорыв года
Номинант
Прорыв года
Номинант
Сандэнс 2012
Специальный приз жюри короткометражного фильма
Победитель
Специальный приз жюри короткометражного фильма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2017
Лучший канадский первый художественный фильм
Номинант
