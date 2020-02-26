«Просто помиловать»: Рецензия Киноафиши

Уолтер МакМиллан задумчиво вглядывался в летнее небо, оторвавшись от своей монотонной работы. Он и не подозревал, что этот день станет последним в череде тех, когда он уезжал валить лес, а вечером возвращался к семье. По пути домой его остановит полиция, после чего обвинят в убийстве девушки, которого он не совершал. Брайан Стивенсон, только что закончивший обучение в университете, юрист, переезжает в Алабаму, где начинает заниматься делами осужденных на смертную казнь. И замечает подозрительную закономерность: некоторые из них построены на сомнительных показаниях, которые на первый взгляд легко опровергнуть. Стивенсон, завоевав доверие МакМиллана, занимается и его приговором, но даже добиться его пересмотра оказывается не так просто, как казалось. Свидетели неохотно идут на контакт, большинство тех, кто мог бы помочь, живут в страхе, полиция пытается их запугать. Но Стивенсон верит в правосудие и помилование.

Просто помиловать

Неудивительно, что Дестина Креттона позвали снимать новый фильм для Marvel. Он работает на грани спекуляции, использует запрещенные приемы и безотказно манипулирует зрителем, опираясь на темы, построенные вокруг социальной уязвимости. Перед таким напором зритель остается безоружным. «Короткий срок 12» затрагивал мотивы детской травмы и подростковой уязвимости в группе риска. В «Стеклянном замке» за мотивами свободомыслия и эскапизма, путем погружения в воображение, таились бедность и алкоголизм отца главной героини. «Просто помиловать» также ссылается на внутреннюю и внешнюю несвободу: сфабрикованность дел и угрозу, которую ощущают те, кто пытается повлиять на несправедливость. Креттон подчеркивает это давление, не скупясь на мрачные краски, — от досмотра Стивенсона, когда тот первый раз появляется в тюрьме, до прямых и явных угроз от полиции, останавливающей посреди ночи на дороге.

Просто помиловать

Проблема не в истории как таковой. Дело МакМиллана, как и многих его незаконно осужденных товарищей, действительно впечатляет тем, сколько было ненависти в попытке полиции округа и прокуратуры осудить невиновных. Уязвимость заключается в режиссуре Креттона, для которого существуют только полумеры. Его мир делится на черное и белое — если торжество справедливости, то обязательно с проснувшейся совестью. Самые лучшие люди против бесчестно плохих и оттого слабых. Безусловно, он не должен показывать и обратные стороны своих идеалистических героев, но режиссер, помимо благих намерений и здорового упрямства, не закладывает в них мыслей, идей, эмоций, которые были бы способны показать персонажей не одномерными борцами за все хорошее, против всего плохого.

Выбрав для сценария дело МакМиллана, Креттон вынужден заполнять повествовательные пробелы историями людей, сидящих в соседних камерах, но останавливается на половине пути, так и не раскрывая второстепенных заключенных во всем многообразии их личной трагедии, проходя по верхам, двум-трем строчкам, которые можно было вычитать в личном деле. Для верного талисмана постановщика — Бри Ларсон, исполняющей до того только главные роли в его фильмах, Креттон приготовил образ и здесь. И она откровенно теряется за суетливыми стараниями Стивенсона или семейной драмой МакМиллана, к третьему акту оставшись где-то на общем фоне, в числе статистов на судебных заседаниях. При том, что по всем признакам для Креттона это одна из центральных судеб в сюжете.

Просто помиловать

«Просто помиловать» — картина для зрителя, предпочитающего драмы с ярким актерским ансамблем (хороши все — от Джейми Фокса до Тима Блейка Нельсона). Фильмы, в которых кульминационными сценами становятся судебные заседания. Для поклонников сентиментальных историй, способных разжалобить.

Антон Фомочкин