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Киноафиша Новости Ученая Бри Ларсон запускает собственное кулинарное шоу в трейлере сериала «Уроки химии»

Ученая Бри Ларсон запускает собственное кулинарное шоу в трейлере сериала «Уроки химии»

15 сентября 2023 14:17
Ученая Бри Ларсон запускает собственное кулинарное шоу в трейлере сериала «Уроки химии»

Вдохновляющая история о женщине, столкнувшейся со стандартами патриархального общества.

Видеосервис Apple TV+ презентовал полноценный трейлер жизнеутверждающей многосерийной ретро-драмы «Уроки химии», повествующей о женщине, решившей идти против системы. Ведущую роль в мини-сериале сыграла обладательница премии «Оскар» Бри Ларсон.

Действие разворачивается в 1960 годах. Главная героиня — молодая американка Элизабет Зотт (Ларсон). Она мечтает о научной карьере, но из-за того, что патриархальное общество видит в ней лишь домохозяйку, ей приходится отказаться от карьеры ученой. Лишившись постоянного источника дохода и любимого дела, Элизабет приходится выкручиваться, но судьба преподносит ей неожиданный подарок. Главной героине предлагают принять участие в кулинарной программе, и, будучи матерью-одиночкой, она неохотно соглашается. Успех приходит мгновенно, а главный секрет — необычный подход женщины. В своих эфирах она сочетает науку с готовкой, а также яро критикует устаревшие общественные устои. Пытаясь просвещать нацию обделенных вниманием домохозяек не только в плане рецептов, она навлекает на себя гнев недоброжелателей, но также обретает множество единомышленников.

В основу шоу лег одноименный роман Бонни Гармус. Шоураннером выступил семикратный номинант на премию «Эмми» Ли Айзенберг («Не сработало», «Хорошие мальчики»), а режиссером — Сара Адина («В поисках Аляски»). Вместе с Ларсон и упомянутыми в состав исполнительных продюсеров входит Джейсон Бейтман («Озарк»). Наряду со звездой киновселенной Marvel в сериале сыграли Льюис Пуллман, Томас Манн, Эйджа Наоми Кинг, Стефани Кёниг, Патрик Уокер, Кевин Суссман и Бо Бриджес.

Двухсерийная премьера «Уроков химии» состоится 13 октября, после чего серии будут выходит еженедельно. Заключительная серия появится 24 ноября.

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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