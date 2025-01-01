Меню
Эдгар Райт
Эдгар Райт
Награды
Награды и номинации Эдгара Райта
Edgar Wright
Награды и номинации Эдгара Райта
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший британский фильм
Номинант
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Situation Comedy Award
Номинант
Situation Comedy Award
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Situation Comedy Award
Номинант
Situation Comedy Award
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021
Graffetta d'Oro for Best Film
Номинант
