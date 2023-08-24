Отвязные дворняги
– Пёс Рэджи обожал своего хозяина-алкоголика, хотя тот постоянно пытался избавиться от питомца. Очередная попытка удаётся, пёсик теряется, зато знакомится с компанией бродячих собак, которые объясняют наивному оптимисту, как жестоко поступал с ним хозяин. Теперь у Рэджи появляется новая цель — вернуться домой и откусить гадкому человеку мужское хозяйство.
Не рекомендую впечатлительным: туалетного юмора и шуток "за гранью" в избытке.
Не рекомендую натурам тонким: маты что в оригинальной версии, что в переводе через слово (в переводе со случайной подстановкой корней, в меру дурацки).
Не рекомендую фанатам фильма "Бейб" и ему подобных сладких историй, поскольку технология анимации тут безусловно схожая, но на этом сходство заканчивается.
Не рекомендую сугубым кошатникам, им тут тупо ловить нечего.
Остальным норм! Идеально — для пьяной мужской компании.
