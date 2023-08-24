Меню
Отвязные дворняги - trailer #2
Отвязные дворняги. Trailer #2

Отвязные дворняги. Trailer #2

Дата публикации: 27 июля 2023
Отвязные дворняги – Пёс Рэджи обожал своего хозяина-алкоголика, хотя тот постоянно пытался избавиться от питомца. Очередная попытка удаётся, пёсик теряется, зато знакомится с компанией бродячих собак, которые объясняют наивному оптимисту, как жестоко поступал с ним хозяин. Теперь у Рэджи появляется новая цель — вернуться домой и откусить гадкому человеку мужское хозяйство.
Юнадий Мамедов 24 августа 2023, 13:48
Оценка
Фильм в принципе хороший комедийный кому нравится комедия думаю зайдёт фильм мне вот зашол так что всем советую!
24 августа 2023, 13:48
Киноафиша.инфо 24 августа 2023, 18:57
в ответ на сообщение Юнадий Мамедов от 24 августа 2023, 13:48
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением!
24 августа 2023, 18:57
Тараз Лимо 3 сентября 2023, 19:30
Скучный фильм
3 сентября 2023, 19:30
Павел Цапюк 20 сентября 2023, 16:42
Оценка
Не рекомендую детям до 16 — всё-таки *взрослого* содержания тут многовато.

Не рекомендую впечатлительным: туалетного юмора и шуток "за гранью" в избытке.

Не рекомендую натурам тонким: маты что в оригинальной версии, что в переводе через слово (в переводе со случайной подстановкой корней, в меру дурацки).

Не рекомендую фанатам фильма "Бейб" и ему подобных сладких историй, поскольку технология анимации тут безусловно схожая, но на этом сходство заканчивается.

Не рекомендую сугубым кошатникам, им тут тупо ловить нечего.

Остальным норм! Идеально — для пьяной мужской компании.

https://t.me/KinoPavloRama — Не смотрел, но осуждаю!
20 сентября 2023, 16:42
Киноафиша.инфо 20 сентября 2023, 20:09
в ответ на сообщение Тараз Лимо от 3 сентября 2023, 19:30
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в фильме то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
20 сентября 2023, 20:09
Киноафиша.инфо 20 сентября 2023, 20:10
в ответ на сообщение Павел Цапюк от 20 сентября 2023, 16:42
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
20 сентября 2023, 20:10
6.4 Отвязные дворняги
Отвязные дворняги комедия, 2023, США
