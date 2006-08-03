«Полиция Майами. Отдел нравов»: Рецензия Киноафиши

Майкл Манн решил тряхнуть стариной и воскресить в киноформате культовый сериал 80-х Miami Vice, одним из сценаристов и исполнительных продюсеров которого он, собственно говоря, и подвизался два десятилетия тому назад. Однако на новом своем витке «Полиция Майами» лишилась прежнего глянца и лоска: Манн оправил картину в рамку предельного – с привкусом документалистики – реализма, сдержанного и беспощадного. Лишенные патетики диалоги, репортажная съемка, правдоподобные (без сворачивания шей, стрельбы с обеих рук и прочей фантастики) боевые сцены свидетельствуют именно о режиссерском стремлении к сюжетной достоверности: несмотря на неистовый хэппи-энд, о коем ниже, и разного рода детали вроде имени наркопатриарха Монтойи (Архангел Хесус), Манну веришь. Веришь и общей канве и частностям, а это дорогого стоит, особенно в подобном жанре.

С другой стороны, «Полиция Майами» органично встраивается в типично манновскую схему «криминальной элегии большого города» и в этом смысле стоит в одном ряду с «Вором», «Схваткой», «Соучастником» и даже «Охотником на людей» по мотивам «Красного Дракона» Томаса Харриса. Чередование скоростных, пружинистых сцен вроде слежки и драки в ночном клубе или самоубийства подставленного информатора с медитативными панорамами как раз и создает необходимый Манну жанровый каркас, благодаря которому история внедрения двух полицейских в транснациональный картель, занимающийся продажами колумбийского героина, украинского оружия и голландского экстази, приобретает символическое звучание.

Впрочем, слегка стилизованные под «документ» эпизоды чередуются не только с медитативными переходами. Манн по полной программе вводит любовные линии с излишне затянутыми для подобного опыта эротическими сценами, расслабляющей музыкой и прочими атрибутами, что сбивает фильм с выбранного ритма и скорости. Истории любви в «Полиции Майами» слишком контрастируют и слишком не вяжутся с историями наркобизнеса, и в данном случае это не намеренный контраст. Отсюда же проистекает и второе расхождение – между гиперреалистическим сюжетом и тотальным хэппи-эндом, где почти все злодеи погибают, а все положительные герои остаются в живых. Так не бывает, особенно если учесть, какую финальную бойню припас режиссер для слегка убаюканного зрителя. Посему, несмотря на массу достоинств, «Полиция Майами» – шаг назад по сравнению с практически безупречным «Соучастником».

Vlad Dracula