Персоны
Майкл Манн
Награды
Награды и номинации Майкл Манн
Michael Mann
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Майкл Манн
Оскар 2005
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2000
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1981
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Miniseries
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Future Film Festival Digital Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2023
Лучший фильм
Номинант
