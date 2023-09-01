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Киноафиша Новости Великолепие автогонок и Пенелопы Крус: появились первые отзывы о фильме «Феррари»

Великолепие автогонок и Пенелопы Крус: появились первые отзывы о фильме «Феррари»

1 сентября 2023 10:27
Великолепие автогонок и Пенелопы Крус: появились первые отзывы о фильме «Феррари»

Картина, которая официально выйдет в российский прокат, имеет сейчас 80% «свежести» на Rotten Tomatoes.

В сети появились первые рецензии на биографический фильм Майкла Манна «Феррари». Дебютный показ картины состоялся вчера, 31 августа, на Венецианском кинофестивале, где публика удостоила картину 7,5-минутными овациями.

Критики оценили картину достаточно высоко, особенно выделив великолепную режиссуру и прекрасные выступления ведущего актерского состава. Например, автор The Film Verdict Алонсо Дюральде написал:

«Этот фильм является представителем редчайшего жанра — сложного байопика. Как и его главный герой, Манн ценит красоту и власть, при этом не забывая, что красота может увядать, а власть — разрушать. Внутри этой запутанной матрицы смысловых противоречий он создает свою захватывающую драму».

Робби Коллин Daily Telegraph похвалил сцены гонок, ничуть не уступающие аналогичным эпизодам в лучших фильмах жанра:

«Сцены гонок поразительны. Они ощущаются такими же потрясающими и бодряще реальными, какими они показаны в лучших фильмах в истории жанра, от «Ле-Мана» до «Ford против Ferrari».

Марлоу Стерн из Rolling Stone назвал героиню Пенелопы Крус центром притяжения всей картины:

«В центре «Феррари» находится непреодолимая сила. Она быстра, свирепа и непредсказуема. В один момент она может заставить вас испытывать муки экстаза, а в следующий — опасения за свою жизнь... Конечно же, речь идет о Пенелопе Крус».

Оуэн Глейберман из Variety подчеркнул, что лента с успехом следует заветам кино старой школы:

«Феррари» действительно похож на фильм 70-х. Он пропитан той же силой сцепления, тем же многослойным очарованием, той же очищающей честностью в размышлениях о том, что такое жизнь на самом деле».

В настоящий момент средний балл «свежести» фильма на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 80%.

«Феррари» выйдет в официальный российский прокат 21 декабря.

Фото: Neon
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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