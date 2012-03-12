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Постер к сериалу Краткий курс счастливой жизни
Постер к сериалу Краткий курс счастливой жизни
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Краткий курс счастливой жизни
Краткий курс счастливой жизни (2012 - 2012) Краткий курс счастливой жизни 16+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность 13 часов 52 минуты
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О чем сериал

Это история о четырёх женщинах среднего возраста, каждая из которых втайне всё ещё мечтает встретить любовь. Самая молодая из них Аня: в отличие от подруг, она никогда не была замужем, а о муках разбитого сердца знает только из песен. Катя живёт с нелюбимым мужем и с утра до ночи занята раздражающими домашними делами. Люда грезит о детях, хотя врачи дают неутешительные прогнозы, а муж тихо спивается. Только Саша не ищет счастья в отношениях с мужчинами, беззастенчиво ввязываясь в мимолётные интрижки, и уже наутро она готова забыть очередную связь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова Саша Усова
Анна Слю
Анна Слю Аня
Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Алиса Хазанова
Алиса Хазанова Люба
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Краткий курс счастливой жизни - Сезон 1 Сезон 1
2012, 16 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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