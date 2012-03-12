Это история о четырёх женщинах среднего возраста, каждая из которых втайне всё ещё мечтает встретить любовь. Самая молодая из них Аня: в отличие от подруг, она никогда не была замужем, а о муках разбитого сердца знает только из песен. Катя живёт с нелюбимым мужем и с утра до ночи занята раздражающими домашними делами. Люда грезит о детях, хотя врачи дают неутешительные прогнозы, а муж тихо спивается. Только Саша не ищет счастья в отношениях с мужчинами, беззастенчиво ввязываясь в мимолётные интрижки, и уже наутро она готова забыть очередную связь.