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Анна Слю

Анна Слю
Анна Слю
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Дата рождения
27 марта 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Анны Слю

Содержание:
Анна Слю – Фильмы
  - Анна Слю - «Ночной дозор»
  - Анна Слю - «Краткий курс счастливой жизни»
  - Анна Слю - «Огни притона»
​​​​​​​Анна Слю – Личная жизнь

Анна Слю родилась 27 марта 1980 года. С детства увлекалась музыкой, обучалась джазовому вокалу, игре на саксофоне и фортепиано. Но ее занятия так и не привели к овладению ни одним из этих инструментов, и Слю бросила музыку. Однако в юности она захотела стать актрисой, и ей удалось поступить в Щукинское театральное училище.

Анна Слю – Фильмы

Свою первую роль на экране Слю сыграла в 2001 году в сериале «FM и ребята», после чего исполнила серию эпизодических ролей, в том числе в картинах «Семейные тайны» и «Черемушки». В 2004 году получила роль в фильме Тимура Бекмамбетова «Ночной Дозор» - Слю сыграла светлого перевертыша Тигрёнка. Также актриса появилась и во второй части эпопеи Бекмамбетова - «Дневной дозор». Слю исполнила второстепенную роль в телесериале «Холостяки», а так же в проектах «Авантюристка» и «Талисман любви». После этого она появилась в эпизодах телешоу «Девять жизней Нестора Махно», «Моя прекрасная няня» и «Кто в доме хозяин?». В 2011 году исполнила одну из главных ролей в сериале Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни» на «Первом канале». В 2016 году исполнила главную роль в детективном сериале «Вижу-знаю», а в следующем году в телешоу «Что делает твоя жена».

Анна Слю - «Ночной дозор»

Фильм Тимура Бекмамбетова 2004 года в жанре городского фэнтези, созданный по мотивам популярного романа Сергея Лукьяненко. По замыслу авторов, с древних времен темные и светлые силы борются друг с другом, невидимые для человеческого глаза. К моменту событий фильма они уже достигли шаткого равновесия и превратились в разветвленные организации, контролирующие деятельность друг друга. Главный герой Антон (Константин Хабенский), однажды попытавшись вернуть сбежавшую жену с помощью приворота ведьмы, оказывается схвачен вместе с ней на месте преступления. Илья (Александр Самойленко) и Тигренок (Анна Слю), сотрудники Ночного дозора, предотвращают незаконную темную магию и вербуют Антона в свои ряды.

Анна Слю - «Краткий курс счастливой жизни»

В 2012 году Валерия Гай Германика сняла для Первого канала 16-тисерийный телефильм «Краткий курс счастливой жизни». Он рассказывает о четырех молодых женщинах: Саше (Светлана Ходченкова), Кате (Ксения Громова), Любе (Алиса Хазанова) и Ане (Анна Слю) - которые вместе работают в агентстве по подбору персонала «Новый рекрут». Завязка сюжета начинается с того, что Саша встречает в ночном клубе мужчину и проводит с ним ночь в отеле, а на следующее утро, придя в первый день на новую работу, видит, что теперь он ее начальник.

Анна Слю - «Огни притона»
 

Фильм Александра Гордона 2011 года по роману Гарри Гордона. Действие картины разворачивается в 1958 году в Одессе, где сутенерша мама Люба (Оксана Фандера) управляет маленьким борделем. У нее две работницы – Зинка-Гитлер (Катерина Шпица) и Зигота (Анна Слю), которые дружат друг с другом. При этом сын местного прокурора Аркаша (Кристиан Жереги) является поклонником мамы Любы, а сама она увлечена поэтом Адамом (Алексей Левинский).

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Анна Слю – Личная жизнь

В театральном училище Слю познакомилась с Даниилом Белых, с которым впоследствии вместе снималась в сериале «FM и ребята», и молодые люди сразу съехались. Пара заключила брак в 2004 году, после чего многократно съезжалась и разъезжалась, и в 2010 году окончательно развелась. Во второй раз актриса вышла замуж в 2012 году за актёра Владимира Смирнова. В этом браке родились дочь Серафима и сын Тихон.

Интересные факты о Анне Слю

Настоящая фамилия актрисы – Слюсарева. Она взяла себе псевдоним по детскому прозвищу.

Слю снялась в клипах Jack Action «Я не убивал» и Славы «Расскажи мне, мама».

Фильм «Ночной дозор» попал в список 100 лучших неанглоязычных фильмов по версии журнала Empire в 2010 году.

Фильмография Анны Слю
Маленький воин
Маленький воин
комедия 2021, Россия
6.0
Очень женские истории
Очень женские истории
комедия, мелодрама 2020, Россия
0.0
Рассвет
Рассвет
ужасы 2019, Россия
3.0
Дядя Саша
Дядя Саша
драма, комедия 2018, Россия
4.0
Подбросы
Подбросы
драма 2018, Россия / Франция / Литва
5.0
Огни притона
Огни притона
драма 2011, Россия
7.0
Открытое пространство
Открытое пространство
триллер, драма 2007, Россия
6.0
Дневной дозор
Дневной дозор
мистика, триллер, боевик, фантастика 2005, Россия
6.0
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Анна Слю и Владимир Смирнов Анна Слю и Даниил Белых Анна Слю Анна Слю и Владимир Смирнов
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