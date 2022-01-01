Содержание:

Анна Слю – Фильмы

- Анна Слю - «Ночной дозор»

- Анна Слю - «Краткий курс счастливой жизни»

- Анна Слю - «Огни притона»

​​​​​​​Анна Слю – Личная жизнь

Анна Слю родилась 27 марта 1980 года. С детства увлекалась музыкой, обучалась джазовому вокалу, игре на саксофоне и фортепиано. Но ее занятия так и не привели к овладению ни одним из этих инструментов, и Слю бросила музыку. Однако в юности она захотела стать актрисой, и ей удалось поступить в Щукинское театральное училище.

Анна Слю – Фильмы

Свою первую роль на экране Слю сыграла в 2001 году в сериале «FM и ребята», после чего исполнила серию эпизодических ролей, в том числе в картинах «Семейные тайны» и «Черемушки». В 2004 году получила роль в фильме Тимура Бекмамбетова «Ночной Дозор» - Слю сыграла светлого перевертыша Тигрёнка. Также актриса появилась и во второй части эпопеи Бекмамбетова - «Дневной дозор». Слю исполнила второстепенную роль в телесериале «Холостяки», а так же в проектах «Авантюристка» и «Талисман любви». После этого она появилась в эпизодах телешоу «Девять жизней Нестора Махно», «Моя прекрасная няня» и «Кто в доме хозяин?». В 2011 году исполнила одну из главных ролей в сериале Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни» на «Первом канале». В 2016 году исполнила главную роль в детективном сериале «Вижу-знаю», а в следующем году в телешоу «Что делает твоя жена».

Анна Слю - «Ночной дозор»

Фильм Тимура Бекмамбетова 2004 года в жанре городского фэнтези, созданный по мотивам популярного романа Сергея Лукьяненко. По замыслу авторов, с древних времен темные и светлые силы борются друг с другом, невидимые для человеческого глаза. К моменту событий фильма они уже достигли шаткого равновесия и превратились в разветвленные организации, контролирующие деятельность друг друга. Главный герой Антон (Константин Хабенский), однажды попытавшись вернуть сбежавшую жену с помощью приворота ведьмы, оказывается схвачен вместе с ней на месте преступления. Илья (Александр Самойленко) и Тигренок (Анна Слю), сотрудники Ночного дозора, предотвращают незаконную темную магию и вербуют Антона в свои ряды.

Анна Слю - «Краткий курс счастливой жизни»

В 2012 году Валерия Гай Германика сняла для Первого канала 16-тисерийный телефильм «Краткий курс счастливой жизни». Он рассказывает о четырех молодых женщинах: Саше (Светлана Ходченкова), Кате (Ксения Громова), Любе (Алиса Хазанова) и Ане (Анна Слю) - которые вместе работают в агентстве по подбору персонала «Новый рекрут». Завязка сюжета начинается с того, что Саша встречает в ночном клубе мужчину и проводит с ним ночь в отеле, а на следующее утро, придя в первый день на новую работу, видит, что теперь он ее начальник.

Анна Слю - «Огни притона»



Фильм Александра Гордона 2011 года по роману Гарри Гордона. Действие картины разворачивается в 1958 году в Одессе, где сутенерша мама Люба (Оксана Фандера) управляет маленьким борделем. У нее две работницы – Зинка-Гитлер (Катерина Шпица) и Зигота (Анна Слю), которые дружат друг с другом. При этом сын местного прокурора Аркаша (Кристиан Жереги) является поклонником мамы Любы, а сама она увлечена поэтом Адамом (Алексей Левинский).

​​​​​​​

Анна Слю – Личная жизнь

В театральном училище Слю познакомилась с Даниилом Белых, с которым впоследствии вместе снималась в сериале «FM и ребята», и молодые люди сразу съехались. Пара заключила брак в 2004 году, после чего многократно съезжалась и разъезжалась, и в 2010 году окончательно развелась. Во второй раз актриса вышла замуж в 2012 году за актёра Владимира Смирнова. В этом браке родились дочь Серафима и сын Тихон.