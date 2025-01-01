Меню
Персоны
Ингмар Бергман
Награды
Награды и номинации Ингмара Бергмана
Ingmar Bergman
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Оскар 1971
Irving G. Thalberg Memorial Award
Победитель
Оскар 1984
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1979
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1977
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1974
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1963
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1960
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1998
Приз Экуменического жюри
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1997
Пальма Пальм
Победитель
Каннский кинофестиваль 1973
Технический главный приз
Победитель
Каннский кинофестиваль 1960
Особое упоминание
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1958
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1957
Специальный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1956
Лучший поэтический юмор
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1947
Полнометражный фильм
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Best Foreign Programme
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Best Foreign Language Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1986
Venice TV Prize
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1983
FIPRESCI Prize
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1971
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1959
Competition
Победитель
Best Film
Победитель
Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1958
Parallel Sections
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1953
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1952
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1948
Grand International Award
Номинант
Берлинале 1962
Премия OCIC
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1958
Золотой берлинский медведь
Победитель
