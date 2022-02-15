«Синдром»: Рецензия Киноафиши

Егор – простой студент, который хочет начать новую жизнь в Москве после того, как его отец пропал. Перевод в столичный вуз готов, осталось только сдать квартиру в аренду. В это время домушник проникает в невзрачную квартиру в центре Петербурга, надеясь добыть легких денег. Но вместо этого он находит труп мужчины и выпускает на свободу ужасного демона. Стоит только его увидеть, как можно начинать отсчитывать дни до своей кончины. Город очень быстро охватывает серия таинственных самоубийств. Друзья грабителя выходят на Егора, надеясь получить подсказку, как справиться с этим злом, ведь перед исчезновением именно его отец занимался расследованием похожих дел.

«Синдром» — новый русский хоррор без претензий на очередное покорение жанра. Такой ужастик категории «Б», от которого не стоит ждать чего-то особенного. Картина больше напоминает любительский проект, что скорее идет ему в плюс. Все сделано максимально просто и без изысков, никакой графики и отвратительных тварей. Весь ужас, как говорится, у нас в головах. Местное потустороннее зло чем-то напоминает Слэндермена – человек без лица и отличительных черт, одетый во все белое. Его единственная цель — показать твою смерть и свести с ума, захватив сознание. Правда, фильм не спешит раскрывать варианты расправ. Они постоянно держатся персонажами в секрете, оставляя зрителям хоть какой-то эффект неожиданности.

Сама история тоже не пытается удивить чем-то особенным. Вот демон, вот случайно втянутые подростки, а вокруг происходящего множатся тайны. Раскрыты будут далеко не все. Мы отчасти узнаем мотивы потусторонней сущности, но не сильно продвинемся в понимании ее природы. Она просто есть и размышлять о ее появлении —последнее дело, когда на кону оказывается собственная жизнь. Разнообразие в очередное противостояние подростков и демонов вносит сюжетная линия с психбольницей и одним из ее пациентов. Это добавляет в него не только монстров, но и обычных людей, способных потягаться с ними в мерзости.

Синдром

В происходящее отлично вписывается Петербург. Когда в новостях говорят о серии необъяснимых самоубийств, поначалу это не кажется чем-то особенным. Холодная картинка и постоянно мелькающие депрессивные дома старого фонда — уже не самое плохое объяснение растущего числа смертей. О демонах здесь задумаешься в последнюю очередь. «Синдром» хоть и весьма плоско, но пытается быть не просто хоррором. Он говорит о травмах, депрессии, преодолении потери, навязчивых идеях и страхах, преследующих нас. Это хорошо иллюстрирует совет из телевизора, предлагающий «обратиться в службу психологической помощи».

При этом истории все-таки не хватает какой-то «фишки». Зло в кадре слишком условно и ощущается столь же бесформенно, как и выглядит. Возможно, фильму была бы к лицу форма мокьюментари, в духе «Ведьмы из Блэр» и «Монстро». Или попытка заигрывания с восприятием реальности. Разбросать в сюжете «капканы» постоянных сомнений, в которые мы бы с радостью наступали, сами разбираясь, во что нам верить. Тем более у картины уже подготовлена почва в виде местного психа.

Синдром

Но «Синдром», кажется, не хотел стать особенным. Перед нами рядовой ужастик, который не пытается выглядеть чем-то выдающимся и доказать, что в России тоже могут снимать хорроры. Все очень просто и понятно: подростки, потусторонняя нечисть и местный психопат. Местами страшно, местами смешно, местами нелепо, местами очень тревожно. Радует местный Петербург, лишенный туристического лоска и показывающий депрессивную сторону города. Она дополняет мрачный тон истории и добавляет колорита. В остальном это типичное жанровое кино, выполняющее свои задачи и не пускающее пыль в глаза.