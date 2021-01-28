Меню
(Не)случайные истории - тизер
Киноафиша Трейлеры (Не)случайные истории. Тизер

(Не)случайные истории. Тизер

Дата публикации: 28 января 2021
(Не)случайные истории – Киноальманах из пяти киноновелл о счастливых случайностях. Пока в виртуальном мире Кира не может смириться с новостью, что она влюбилась в своего партнера по онлайн игре, Сергей в реальном мире помогает людям с поисками их пропавших близких. В Оренбурге Зина планирует судьбоносную поездку для своего босса, а где-то за полярным кругом Ольга решается на неожиданный шаг, который изменит все. В другой истории Игорю пришлось не только сделать шаг, но и пересечь всю страну, а в итоге простая чашка кофе становится для него ключом к новой жизни и возможностям.
Комментарии Обсудить в чате
0.0 (Не)случайные истории
(Не)случайные истории мелодрама, комедия, драма, 2020, Россия
