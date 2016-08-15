«С пяти до семи»: Рецензия Киноафиши

О любви?

Дождливая погода, кафе, чашка кофе, Он и Она за столиком, один плейер на двоих. Однако не стоит по первым же признакам принимать фильм Владимира Щеголькова за стандартную любовную мелодраму. Кстати, герои в ней так и останутся неназванными – просто Он (Александр Ильин-младший) и Она (Дарья Мельникова), а весь сюжет будет разворачиваться в одном-единственном кафе. Он вот уже полгода ждет здесь свою бывшую возлюбленную в одно и то же время – с пяти до семи. Она, проезжая мимо каждый день, постоянно видит Его из окна трамвая и однажды из любопытства подсаживается за столик. Оба пережили непростые отношения, о которых постепенно друг другу рассказывают, и со временем встречи превращаются в необходимость.

Кадр из фильма «С пяти до семи»

Итак, что же во всем этом свежего и нового? Ведь картин о том, что две души совершенно случайно повстречались и неожиданно стали родными, кажется, сотни. Пожалуй, дело тут в том, как обращаются авторы со своей историей, заставляя героев шутить и тут же, на месте, решать вопросы жизни и смерти (Александр Ильин и Дарья Мельникова одинаково хороши в обоих ипостасях). Возникает даже ощущение, что зрителя ловко дурачат: только он поверит, что перед ним романтическая комедия и –рраз – случается что-то драматическое – а может быть, и трагическое, ведь ясно до конца так и не станет. Способствует этому и юмор – местами неожиданный, резковатый и курьезный, он здорово отрезвляет и напоминает: чтобы рассказать о любви, десятки любовных сцен необязательны. Так, «С пяти до семи» обходится без единой. Вместо этого – к примеру, не нуждающаяся в комментариях сцена, в которой Он говорит Ей, что секс – это не хоровое пение и делать в постели можно что угодно – хоть кричать, хоть стихи читать.

Кадр из фильма «С пяти до семи»

Пространство кафе густо населено по-своему прекрасными персонажами. Мрачный хозяин, трогательно влюбленная в рабочего таджичка-официантка, полицейский, то и дело пытающийся познакомиться с героиней. Они не просто благополучно существуют на втором плане, а полноценно живут, и их личные истории не выглядят побочными из-за своего маленького размера. Офицер, рассказывающий о контузии в Чечне и парень, ограбивший банк, здесь одинаково нужны и важны, потому что с их помощью пространство фильма становится объемным (и это несмотря на то, что физически оно почти ограничено четырьмя стенами). Эта детальная проработка делает создателям честь несомненно помогает… еще больше запутать зрителя.

Кадр из фильма «С пяти до семи»

Но это абсолютно тот случай, когда мы будем рады обманываться, чтобы самостоятельно решить и сделать выводы. И волей-неволей размышлять. Произошло убийство главной героини или нет? Если произошло, то кто его совершил? А если нет – то куда же исчезла Она? Ушел ли герой от своей бывшей возлюбленной? Кого он на самом деле увидел в окне трамвая, к кому побежал – к Ней?.. В результате, в коварно смазанном, запутанном финале каждый волен увидеть здесь свое – детектив, мелодраму, трагедию – каждый ответ будет верным.

Александра Подольникова