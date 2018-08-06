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Постер к сериалу Ложа 49
Постер к сериалу Ложа 49
Постер к сериалу Ложа 49
Постер к сериалу Ложа 49
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Ложа 49
Ложа 49 (2018 - 2019) Lodge 49 16+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал AMC
Продолжительность 20 часов 0 минут
О чем сериал

«Ложа 49» – комедийно-драматический сериал о бывшем серфере Шоне Дадли, который переживает тяжелые времена. У парня умирает горячо любимый отец, семейный бизнес терпит крах, заканчиваются деньги на проживание. Однако случайная находка приводит Дада в таинственное братство, члены которого так же, как и он, живут в своем иллюзорном мире. В общине царит теплая семейная атмосфера, и Шон надеется, что наконец-то сможет забыть о проблемах и обрести спокойствие. С помощью новых друзей он постарается найти себя и исправить ошибки прошлого.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Уайатт Рассел
Уайатт Рассел
Брент Дженнингс
Эрик Аллан Крамер
Дэвид Паскуэзи
Линда Эмонд
Линда Эмонд
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ложа 49 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
Ложа 49 - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 10 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Ложа 49
Кадры из сериала
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