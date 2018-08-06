«Ложа 49» – комедийно-драматический сериал о бывшем серфере Шоне Дадли, который переживает тяжелые времена. У парня умирает горячо любимый отец, семейный бизнес терпит крах, заканчиваются деньги на проживание. Однако случайная находка приводит Дада в таинственное братство, члены которого так же, как и он, живут в своем иллюзорном мире. В общине царит теплая семейная атмосфера, и Шон надеется, что наконец-то сможет забыть о проблемах и обрести спокойствие. С помощью новых друзей он постарается найти себя и исправить ошибки прошлого.