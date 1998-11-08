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Жан Маре
Жан Маре
Jean Marais
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Жан Маре
Jean Marais
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Дата рождения
11 декабря 1913
Возраст
84 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
8 ноября 1998
Карьера
Актер
Биография Жана Маре
Родился 11 декабря 1913 года. Шербур, Франция.
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Фильмография Жана Маре
Ускользающая красота
драма, мелодрама
1996, Италия / Франция / Великобритания
6.0
Ослиная шкура
детский, сказка, семейный
1970, Франция
7.0
Фантомас против Скотланд-Ярда
приключения, фантастика, криминал, комедия
1967, Франция / Италия
6.0
Фантомас разбушевался
приключения, комедия, криминал, фантастика
1965, Франция / Италия
7.0
Фантомас
криминал, комедия, фантастика, приключения
1964, Франция / Италия
7.0
Железная маска
приключения
1962, Франция / Италия
6.0
Парижские тайны
боевик, приключения
1962, Франция / Италия
6.0
Тайна Бургундского двора
боевик, приключения, драма
1961, Франция / Италия
6.0
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