Российский сериал «Абсурд» – это история о весьма оригинальной идее, которая посетила одного генерала. Он придумал отправить реальных заключенных в большой тур по всей стране. В это время их места, согласно его задумке, должны занять профессиональные актеры. За хорошие деньги они должны будут сделать счастливый вид и предстать в роли довольных арестантов перед проверяющими из комиссии. Генералу удалось воплотить свой необычный замысел в жизнь, однако все пошло не совсем по намеченному сценарию...