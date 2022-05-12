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Киноафиша Сериалы Абсурд
Абсурд (2022 - …) Абсурд 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 6 часов 40 минут
О чем сериал

Российский сериал «Абсурд» – это история о весьма оригинальной идее, которая посетила одного генерала. Он придумал отправить реальных заключенных в большой тур по всей стране. В это время их места, согласно его задумке, должны занять профессиональные актеры. За хорошие деньги они должны будут сделать счастливый вид и предстать в роли довольных арестантов перед проверяющими из комиссии. Генералу удалось воплотить свой необычный замысел в жизнь, однако все пошло не совсем по намеченному сценарию...

Абсурд - трейлер
Абсурд
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Анатолий Голуб
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Абсурд - Сезон 1 Сезон 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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