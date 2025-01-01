Спектакль Жил такой парень

«Жил такой парень…» — музыкально-драматический моноспектакль Андрея Мерзликина

Тексты Василия Шукшина читает заслуженный артист Российской Федерации Андрей Мерзликин. Музыкальное сопровождение предоставляет фолк-рок группа «После 11», которая известна своей мелодичностью и глубокими текстами.

Зрителей ждет незабываемое путешествие в деревенское детство Василия Шукшина, в его юные годы службы во флоте, а также на пути к истинному себе и первым творческим успехам. Спектакль приоткроет завесу над закулисьем обучения во ВГИКе и участием Шукшина в культовых кинолентах, ставших любимыми у нескольких поколений зрителей.

Слова великого человека

В основе спектакля — публицистика Василия Макаровича, которая не достигла ушей зрителей, а также отрывки из его фильмов и произведений. Музыка в исполнении группы «После 11» сыграет ключевую роль в раскрытии истории жизни Шукшина, который стал олицетворением творческого человека и символом целого народа.

Идея и реализация

Автор сценария и режиссёр Антон Жуков ставит перед собой непростую задачу: рассказать о жизни Василия Шукшина его собственными словами, а не через воспоминания друзей и коллег, которые зачастую бывают субъективными. Это исследование призвано не просто рассказать о биографии великого человека, но и позволить зрителям пройти вместе с автором через глубины человеческой души. Эти переживания, ставшие мерилом нравственности и правды для русских людей, не оставят равнодушным никого.

Не пропустите уникальное музыкально-драматическое повествование «Жил такой парень…» о жизни и творчестве великого Василия Шукшина!