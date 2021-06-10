«Архипелаг»: Рецензия Киноафиши

В 1899 году на архипелаг Шпицберген собирается совместная шведско-российская экспедиция. Руководить российской частью назначают молодого учёного Александра Васильева (Дмитрий Паламарчук). Цель похода крайне амбициозная – измерить кривизну земного шара и установить его точную форму и размеры, известные на тот момент лишь приблизительно. Тут, на оледенелой земле Свальбарда (так называли Шпицберген викинги), сходятся и научный азарт, и конкуренция между мировыми державами. Для Васильева тут есть и личный интерес: он, не дворянин, влюблен в дочь председателя Русского географического общества и надеется, что успех экспедиции может повысить его шансы на руку девушки.

Пылают посреди вечного холода и другие страсти. Кто-то по ночам приходит к лагерю полярников и, кажется, готовит ловушку. Среди членов команды тоже не всем можно доверять, особенно Стоцкому (Андрей Мерзликин), сосланному на Шпицберген офицеру со смутным прошлым… Рядом и оскорбленный соперник по командованию, и восторженный новичок-салага — за ними тоже хорошо бы присматривать. А ещё неизвестно откуда на стоянку заявляется роковая красавица, иностранная журналистка Лилиан (Марина Петренко) — и Васильев чувствует, что его верность возлюбленной поколеблена…

Архипелаг

Надо сказать, что в главном новый фильм режиссера Алексея Тельнова «Архипелаг» совершенно точен. Экспедиция действительно была отправлена, и Васильев вправду выполнил геодезические работы, установил метки и провел нужные измерения, двадцать лет потом расшифровывал данные, а закончил жизнь уже в Советском Союзе уважаемым сотрудником Пулковской обсерватории... Не было на самом деле, конечно, всех этих интриг, а риск для участников экспедиции в основном составляли суровые погодные условия да белые медведи. «Если бы до поездки на Шпицберген я знал, что придется спать в палатке при 20 градусах мороза или месяц с рабочими тянуть возы по снегам и льдам, проходя десятки саженей в ледяной воде, с наполненными сапогами – я не поверил бы, что в состоянии это все перенести, и не поехал бы», – писал потом Васильев в воспоминаниях. Но грешно упрекать кино за недостоверность.

Мы в основном видим убогую внутренность барака (правда, тут есть пианино!) да белую пустоту Шпицбергена, похожую на какое-то сюрреалистическое пространство без каких-либо предметов. И на таком однообразном фоне происходит на удивление много разнообразных событий, да еще будто бы в разных жанрах. Линия с Лилиан похожа на какой-то нуар – тут ведь еще нашлось место и охоте за утерянным бриллиантом другого знаменитого полярника, шведа Саломона Андре, который в то же время пытался достичь Северного полюса на воздушном шаре, но трагически погиб. История о недоверии и конкуренции внутри экспедиции вызывает в памяти фильм «Два капитана», экранизированный Евгением Кареловым. А романтический пафос дальних северных земель отсылает, пожалуй, к «Земле Санникова» Альберта Мкртчяна и Леонида Попова. Особенно приятен почему-то штрих: в Российском географическом обществе стоит глобус, а на нем некоторые территории — белые, еще не исследованные последние клочки тайны – и тут уж понятно, какой ветер дул в паруса Гумилева, Киплинга и других последних романтиков. Наступал, правда, век другой, век железный. И об этом тоже получилось дать комментарий: не будет спойлером сказать, что одна из линий – немногословный, но явный конфликт между теми героями, кто отстаивает старый порядок, и теми, кто говорит о социальной справедливости. Приятно, что при этом фильм практически не давит и не утверждает некую «верную» точку зрения: ни патриотическую, ни космополитическую, ни монархическую, ни социалистическую… Да все это, может быть, не так и важно среди вечных льдов – не так важно, как поиск истины. Хотя бы той, что земля – не шар, а геоид, «похожа на картошку», как говорят герои фильма.

Архипелаг

В какой-то момент совершенно неожиданно возникает цитата из памятной всем пережившим 90-е рекламы банка «Империал», первой пробы пера Тимура Бекмамбетова: рассказывают про тот самый курган из камней, который собрали воины Тамерлана. Сначала непонятно, к чему, а потом кажется: может, это рецепт фильма? Как эти ролики в свое время навсегда врезались в мозг и дали представление о поэзии истории, так и «Архипелаг» сейчас факты оборачивает в занимательную оболочку и делает это так гармонично, что одно не заглушает другое. Так что фильм подойдет и поклонникам отечественной истории, и любителям героических приключений, и еще много кому – на всех хватит.