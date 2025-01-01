Меню
Персоны
Джадд Апатоу
Награды
Награды и номинации Джадд Апатоу
Judd Apatow
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джадд Апатоу
Золотой глобус 2008
Номинант
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Победитель
Победитель
Номинант
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Победитель
Победитель
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Победитель
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Номинант
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Номинант
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Номинант
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Номинант
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Номинант
Номинант
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Номинант
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Номинант
Номинант
BAFTA 2013
Победитель
Золотая малина 2023
Номинант
