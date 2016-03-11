Поп-звезда: не переставай, не останавливайся
– С самого детства Коннер был без ума от музыки. Ещё ребёнком он с двумя лучшими друзьями создал группу «The Style Boyz». Группа стала очень популярной, и Коннор зазвездился, решив, что успех группы - исключительно его заслуга. Один друг детства вовсе перестал с ним разговаривать, другой работает у Коннера диджеем. А лучшие друзья суперзвезды - его менеджер, организатор вечеринок и прочие непонятные личности, которым бы только тусоваться с утра до ночи.
И вот приближается великий день - выход нового сольного альбома. Но, как известно, чем выше ты взлетел, тем больнее будет падать.
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