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Поп-звезда: не переставай, не останавливайся - трейлер
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Поп-звезда: не переставай, не останавливайся. Трейлер

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Дата публикации: 11 марта 2016
Поп-звезда: не переставай, не останавливайся – С самого детства Коннер был без ума от музыки. Ещё ребёнком он с двумя лучшими друзьями создал группу «The Style Boyz». Группа стала очень популярной, и Коннор зазвездился, решив, что успех группы - исключительно его заслуга. Один друг детства вовсе перестал с ним разговаривать, другой работает у Коннера диджеем. А лучшие друзья суперзвезды - его менеджер, организатор вечеринок и прочие непонятные личности, которым бы только тусоваться с утра до ночи. И вот приближается великий день - выход нового сольного альбома. Но, как известно, чем выше ты взлетел, тем больнее будет падать.
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6.7 Поп-звезда: не переставай, не останавливайся
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