Сериал, придуманный стендапером Питом Холмсом и спродюсированный авторитетом современной американской комедии Джаддом Апатоу. За сюжетом Холмс далеко ходить не стал — взял его практически без редакции из собственной биографии. Главный герой — примерный семьянин и начинающий стендап-комик. Застукав жену в постели с греческим художником, он уходит из дома. Что делать? Сначала надо излить душу со сцены на забаву толпе, а потом начинать новую жизнь. С каждым сезоном сериала «По друзьям» главный герой постепенно приближается к мечте о карьере успешного стендап-комика.