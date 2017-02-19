Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала По друзьям
Постер сериала По друзьям
Постер сериала По друзьям
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
3 постера
Киноафиша Сериалы По друзьям

По друзьям (2017 - 2019)

Crashing 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал, придуманный стендапером Питом Холмсом и спродюсированный авторитетом современной американской комедии Джаддом Апатоу. За сюжетом Холмс далеко ходить не стал — взял его практически без редакции из собственной биографии. Главный герой — примерный семьянин и начинающий стендап-комик. Застукав жену в постели с греческим художником, он уходит из дома. Что делать? Сначала надо излить душу со сцены на забаву толпе, а потом начинать новую жизнь. С каждым сезоном сериала «По друзьям» главный герой постепенно приближается к мечте о карьере успешного стендап-комика.

В ролях
В ролях
Пит Холмс
Джордж Бейзил
Джордж Бейзил
Кит Робинсон
Лорен Лапкус
Лорен Лапкус
Генри Жебровский
Генри Жебровский
Жермен Фаулер
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Сериалы про развод: список лучших Сериалы про развод: список лучших

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
По друзьям - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 8 эпизодов
 
По друзьям - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 8 эпизодов
 
По друзьям - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о сериале
Джерри Сайнфелд намекнул на возвращение ситкома «Сайнфелд»
Джерри Сайнфелд намекнул на возвращение ситкома «Сайнфелд»
Кадры из сериал
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше