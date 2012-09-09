Привет от Тима Бакли

, 2012
Greetings from Tim Buckley
США / драма / 18+
Трейлеры
О фильме

В 1991 году молодой Джефф Бакли репетирует перед своим выступлением на бруклинском концерте, посвящённом памяти его отца, умершего фолк-певца, Тима Бакли. Сталкиваясь с наследием человека, которого он едва знал, Джефф заводит дружбу с загадочной девушкой Элли, выступает на концерте и постепенно понимает мощный потенциал своего собственного музыкального голоса.

В ролях

Пенн Бэджли
Имоджен Путс
Уильям Сэдлер
Норберт Лео Батц
Фрэнк Вуд
Алекс Зивак
Режиссер Дэниел Олгрант
Сценарист Дэниел Олгрант, David Brendel, Emma Sheanshang
Композитор Гари Лукас
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 9 сентября 2012
Дата выхода
9 сентября 2012 Россия 16+
9 сентября 2012 Казахстан
3 мая 2013 США
9 сентября 2012 Украина
Сборы в мире $12 155
Производство Archer Gray, From A to Z Productions, SMUGGLER
Другие названия
Greetings from Tim Buckley, Pozdravi od Tima Buckleyja, Saudações de Tim Buckley, Tim Buckley'den Sevgilerle, Привет от Тима Бакли, グッバイ・アンド・ハロー　父からの贈りもの

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 13 голосов
6 IMDb

