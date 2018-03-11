Кто в пятницу родился, 2018

Главному герою фильма «Кто в пятницу родился» исполняется восемнадцать. Но в отличие от тех, кто покинет семью и окунется в новую жизнь где-нибудь в колледже, Ричи (Тай Шеридан — звезда блокбастера «Первому игроку приготовиться» и сандэнсовского тихого шедевра «Мад») рос в системе патронатного воспитания и опеки. И теперь ему предстоит войти во взрослую жизнь со всем набором взрослых проблем, помноженных на отсутствие поддержки. Снять жилье, притащить матрас, найти работу на стройке, попытаться не потерять работу, попытаться не потерять жилье. И так непростые задачи, так еще на скользкую дорожку толкает новый знакомый, сыгранный Калебом Лэндри Джонсом («Прочь», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Твин Пикс»). У этого на лице написано, что он приносит проблемы. Проза жизни здесь сталкивается с поэзией отдельных ее моментов. Автобусное знакомство. Мелкая кража. Несчастливая красотка из мира, где трава зеленее. У другого режиссера могла бы получиться драма в традициях сурового реализма, но А. Дж. Эдвардс снимает так, будто Терренс Малик взялся за будни беспризорников. А Тай Шеридан идеально подходит на роль молодого человека с напряженно-растерянным лицом. И эта растерянность обязательно рванет в финале, превращая драму повседневного — в трагедию неизбежного. Такое сочетание поэтического взгляда на молодость с безжалостностью оценки, которую ставит режиссер миру, эту молодость ломающему, выделяет фильм среди прочих, посвященных вхождению во взрослую жизнь. Рекомендуется тем, кто беззаботным сказкам предпочитает менее оптимистичное кино о гранях американской жизни.