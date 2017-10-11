«Смерть на Аляске»: Рецензия Киноафиши

Ковбой и его фанат

В маленьком городке на Аляске убивают трех друзей, собравшихся вечером в баре поиграть в карты. Убийца (Кристофер Эбботт) хладнокровно расстреливает мужчин и забирает деньги из кассы. Как позже выяснится, его целью был лишь один из убитых, наличные он забрал для отвода глаз, а двое других попали под расстрел из-за того, что у него сдали нервы – «слишком долго» прождал он свою жертву возле указанного места. После содеянного парень не спешит уезжать из города и просит продлить бронь в мотеле еще на несколько дней, а заодно узнает, что управляющий – его земляк. И не просто земляк, а настоящая звезда родео в Вирджинии, за чьей карьерой он когда-то следил. Теперь же Сэм (Джон Бернтал), хромающий и с трясущейся рукой (падения с быков сказались на его здоровье), занимается бизнесом, перешедшим ему по наследству от брата. Молодой человек, называющий себя Элвуд, вовсю навязывается ковбою в друзья.

Кадр из фильма «Смерть на Аляске»

«Смерть на Аляске» не держит долго в секрете, почему было совершено убийство. Элвуд наемник, и приехал в провинциальный городишко ради 50 000 долларов – такова цена, назначенная за жизнь. Кому была нужна смерть молодого мужчины, Джэми М. Дагг тоже раскрывает достаточно быстро, организовав встречу исполнителя и заказчика на безлюдном мосту, словно отрезав их от всего остального мира и дав возможность показать свою слабость и истершуюся человечность. Т.е. «Смерть на Аляске» не выстраивается как запутанная детективная история, где каждый может оказаться расчетливым преступником – главное, не запутаться в витиеватых ходах повествования. Джэми М. Дагг удерживает напряжение не с помощью загадок и разбросанных повсюду улик, а неспешно высвечивая в темноте потаенные мысли и чувства героев фильма.

Кадр из фильма «Смерть на Аляске»

Темнота в «Смерти на Аляске» таится не только в человеческих сердцах. Джэми М. Дагг настойчиво стирает границу между внешним и внутренним. Основным цветом его фильма становится черный. Камера Джессики Ли Ганье пристально вглядывается в ночную тьму, выискивает контуры и детали, которые заметны при ярком свете фар, разрезающем темень, и исчезают днем. Всматривается камера и в зеркальные отражения Сэма и Элвуда, усиливая тему двойничества ‒ маленький город у Джэми М. Дагга усеян двойниками и призраками из прошлого, напоминающими о себе в кошмарных снах и в всплывающих воспоминаниях о жизни в Вирджинии. Связь устанавливается не только между ковбоем и наемным убийцей, есть она и между вдовами. При этом «Смерть на Аляске» избегает жестких параллелей или противопоставлений, предпочитая бродить за героями ленты в темноте и теряясь в их прошлом.

Название

Фильм не переходит в форму настойчивого проговаривания каждой отдельно взятой темы, довольствуясь обрывками передач по радио, беглыми замечаниями, брошенными словно бы невзначай, и житейскими переживаниями, и не сцепляет их нарочито. Возможно, поэтому они в образовавшейся пустоте ощутимых зазоров и приобретают резонанс. Так, в густоте ночных красок, когда привычный покой нарушает яркий свет, пусть он и стал заметен только из-за нависшей угрозы, слова из радиоприемника в машине молодой вдовы звучат достаточно четко, чтобы их можно было без особого напряжения разобрать и запомнить. Аналогично работает и разговор о нацизме, а также фанатизм Элвуда, встретившего своего кумира. Иными словами, «Смерть на Аляске» фактически принуждает зрителя выстраивать мосты над пропастью молчания, связывая между собой разговор о нацизме, супружеские измены, массовое убийство в провинции, ущемленное мужское самолюбие и фанатизм, вошедшее в привычку своеволие и напоминание о Боге в мире, где о нем забыли.

Елена Громова

Расписание и покупка билетов на фильм «Смерть на Аляске»