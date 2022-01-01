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Лу Даймонд Филлипс
Лу Даймонд Филлипс
Lou Diamond Phillips
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Лу Даймонд Филлипс
Lou Diamond Phillips
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Дата рождения
17 февраля 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Самбалес, Филиппины
Рост
180 см
Биография Лу Даймонда Филлипса
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Фильмография Лу Даймонда Филлипса
Злость
криминал, триллер
2020, США
4.0
Последний поезд
драма
2017, США
8.0
Созданы равными
драма, триллер
2017, США
5.0
Полицейский с половиной: Новобранец
комедия, приключения, семейный
2017, США
6.0
Голливудские копы
боевик, драма, комедия, криминал
2003, США
6.0
Абсолон
боевик, фантастика, триллер
2003, Канада / Великобритания
4.0
Разрушенный дворец
драма, детектив, триллер
1999, США
7.0
Большое дело
боевик, комедия, криминал
1998, США
6.0
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