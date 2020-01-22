Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Аквафина: Нора из Куинса
Постер к сериалу Аквафина: Нора из Куинса
Постер к сериалу Аквафина: Нора из Куинса
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
3 постера
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Аквафина: Нора из Куинса
Аквафина: Нора из Куинса (2020 - …) Awkwafina Is Nora from Queens 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Comedy Central
Продолжительность 10 часов 30 минут
Смотреть за 1 рубль
О чем сериал

Двадцатилетней девушке из Нью-Йорка надоело сидеть на шее у бабушки и отца. Пришло время принимать поспешные решения, отвечать за свои поступки и наслаждаться молодостью. Нора хочет стать более самостоятельной, найти хорошо оплачиваемую работу и быть поводом для гордости для своей бабушки. На самом деле успешная жизнь других может быть лишь красивой картинкой, которая быстро размывается, если присмотреться. Так, успешный кузен Норы просит ее о помощи, а конечный результат может привести их к бизнесу в Китае.

Аквафина: Нора из Куинса - трейлер второго сезона
Аквафина: Нора из Куинса
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Аквафина
Аквафина
Тереза Хсиао
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дженнифер Эспозито
Дженнифер Эспозито
Б.Д. Вонг
Б.Д. Вонг
Аквафина
Аквафина Nora Lin
Крис Гезерд
Крис Гезерд
Лори Тан Чинн
Лори Тан Чинн Grandma
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «Аквафина: Нора из Куинса»
TBA
Сезон 3 Серия 1
12 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Аквафина: Нора из Куинса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Аквафина: Нора из Куинса - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 3
2022, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
Related video
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Приложение киноафиши