Двадцатилетней девушке из Нью-Йорка надоело сидеть на шее у бабушки и отца. Пришло время принимать поспешные решения, отвечать за свои поступки и наслаждаться молодостью. Нора хочет стать более самостоятельной, найти хорошо оплачиваемую работу и быть поводом для гордости для своей бабушки. На самом деле успешная жизнь других может быть лишь красивой картинкой, которая быстро размывается, если присмотреться. Так, успешный кузен Норы просит ее о помощи, а конечный результат может привести их к бизнесу в Китае.