Болтунья
– Тридцатилетняя Нелли Робинсон — типичная вечная подружка невесты, которая берет выходные на свадьбах и пытается залечить разбитое сердце после недавнего расставания. Но несколько свиданий переворачивают мир Нелли с ног на голову: визит к врачу показывает, что ее фертильность может быть под угрозой, и она решает заморозить яйцеклетки. Сложный (и дорогостоящий) процесс отправляет ее в путешествие самопознания, где она сталкивается с прошлыми любовниками, мечтами и сожалениями и в конечном итоге сталкивает ее лицом к лицу с тем, с кем ей суждено быть вечно: с самой собой.
