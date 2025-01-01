Меню
Награды и номинации Гарри Шам мл.

Harry Shum Jr.
Награды и номинации Гарри Шам мл.
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019 Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
