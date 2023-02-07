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Легион супергероев Легион супергероев
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Legion of Super-Heroes

Легион супергероев, 2023

2023 / США
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Год выпуска 2023
Премьера онлайн 7 февраля 2023
Премьера в мире 7 февраля 2023
Режиссер
Jeff Wamester
В ролях
Meg Donnelly
Гарри Шам мл.
Гарри Шам мл.
Даррен Крисс
Даррен Крисс
Мэтт Бомер
Мэтт Бомер
Дженсен Эклс
Дженсен Эклс
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Легион супергероев 1 постер
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