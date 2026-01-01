Спектакль Одни во вселенной

Спектакль по пьесе Вуди Аллена «Central Park West» погружает зрителей в мир остроумных диалогов и неожиданных поворотов. Сюжет разворачивается в уютной квартире, которая превращается в поле боя. Столкновения характеров и эмоций заставляют зрителей смеяться и задумываться, как легко можно разрушить иллюзии и как сложно быть честным с близкими и собой.
Филлис подозревает мужа в измене, что вызывает конфликт с его собственными внутренними демонами. Сэм запутывается в своих чувствах, а Кэрол метается между желаниями и моральными устоями. Говард оказывается втянут в чужую историю, что обнажает его слабости. Их разговоры превращаются в признания, которые создают комедию ошибок, где смешное и болезненное сосуществуют рядом.
Режиссер спектакля Максим Меламедов, известный своими работами в театрах страны, создает живую атмосферу, в которой зрители могут смеяться, спорить и обсуждать, кто кому что на самом деле должен. Это не просто комедия, а глубокая работа о любви, ревности и самообмане, выполненная в духе Вуди Аллена с чеховским смехом сквозь боль.
Состав актеров на 22 апреля:
Состав актеров на 2 июня:
Приходите на спектакль «Central Park West» и убедитесь, что даже в смешных ситуациях скрываются глубокие истины!