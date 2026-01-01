Спектакль Одни во вселенной

Одни во вселенной
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
О спектакле

Комедия ошибок по Вуди Аллену

Спектакль по пьесе Вуди Аллена «Central Park West» погружает зрителей в мир остроумных диалогов и неожиданных поворотов. Сюжет разворачивается в уютной квартире, которая превращается в поле боя. Столкновения характеров и эмоций заставляют зрителей смеяться и задумываться, как легко можно разрушить иллюзии и как сложно быть честным с близкими и собой.

Персонажи и их конфликты

Филлис подозревает мужа в измене, что вызывает конфликт с его собственными внутренними демонами. Сэм запутывается в своих чувствах, а Кэрол метается между желаниями и моральными устоями. Говард оказывается втянут в чужую историю, что обнажает его слабости. Их разговоры превращаются в признания, которые создают комедию ошибок, где смешное и болезненное сосуществуют рядом.

Режиссер спектакля Максим Меламедов, известный своими работами в театрах страны, создает живую атмосферу, в которой зрители могут смеяться, спорить и обсуждать, кто кому что на самом деле должен. Это не просто комедия, а глубокая работа о любви, ревности и самообмане, выполненная в духе Вуди Аллена с чеховским смехом сквозь боль.

Актерский состав

Состав актеров на 22 апреля:

  • Кристина Бабушкина
  • Екатерина Стулова
  • Артём Ткаченко
  • Максим Литовченко
  • Александра Милёшина

Состав актеров на 2 июня:

  • Кристина Бабушкина
  • Ольга Медынич
  • Артём Ткаченко
  • Джемал Тетруашвили
  • Александра Милёшина

Приходите на спектакль «Central Park West» и убедитесь, что даже в смешных ситуациях скрываются глубокие истины!

Режиссер
Максим Меламедов
В ролях
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
Екатерина Стулова
Екатерина Стулова
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Джемал Тетруашвили
Джемал Тетруашвили
Александра Милешина

Июнь
2 июня вторник
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
Фотографии

