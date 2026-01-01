Спектакль Одни во вселенной

Комедия ошибок по Вуди Аллену

Спектакль по пьесе Вуди Аллена «Central Park West» погружает зрителей в мир остроумных диалогов и неожиданных поворотов. Сюжет разворачивается в уютной квартире, которая превращается в поле боя. Столкновения характеров и эмоций заставляют зрителей смеяться и задумываться, как легко можно разрушить иллюзии и как сложно быть честным с близкими и собой.

Персонажи и их конфликты

Филлис подозревает мужа в измене, что вызывает конфликт с его собственными внутренними демонами. Сэм запутывается в своих чувствах, а Кэрол метается между желаниями и моральными устоями. Говард оказывается втянут в чужую историю, что обнажает его слабости. Их разговоры превращаются в признания, которые создают комедию ошибок, где смешное и болезненное сосуществуют рядом.

О спектакле

Режиссер спектакля Максим Меламедов, известный своими работами в театрах страны, создает живую атмосферу, в которой зрители могут смеяться, спорить и обсуждать, кто кому что на самом деле должен. Это не просто комедия, а глубокая работа о любви, ревности и самообмане, выполненная в духе Вуди Аллена с чеховским смехом сквозь боль.

Актерский состав

Состав актеров на 22 апреля:

Кристина Бабушкина

Екатерина Стулова

Артём Ткаченко

Максим Литовченко

Александра Милёшина

Состав актеров на 2 июня:

Кристина Бабушкина

Ольга Медынич

Артём Ткаченко

Джемал Тетруашвили

Александра Милёшина

