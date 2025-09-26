Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Житие и подвиги Боголюбского: вышел трейлер сериала «Князь Андрей»

Житие и подвиги Боголюбского: вышел трейлер сериала «Князь Андрей»

26 сентября 2025 12:42
Житие и подвиги Боголюбского: вышел трейлер сериала «Князь Андрей»

Дата премьеры пока не анонсирована.

Институт развития интернета, телеканал «Россия 1» и онлайн-кинотеатр «Смотрим» представили трейлер исторического сериала «Князь Андрей», о прославленном князе Андрее Боголюбском.

Действие разворачивается на Руси в XII веке, когда страну раздирали междоусобные конфликты князей из рода Рюриковичей. Молодой Андрей Боголюбский (Александр Голубев), являющийся сыном Юрия Долгорукого и внуком Владимира Мономаха, спустя несколько лет возвращается в родные края из Византии. Он намерен стать правителем Суздальской земли, чтобы превратить этот регион в центр Руси. Долгорукий видит в сыне лишь исполнителя своей воли, но Андрей провозглашает себя самостоятельным князем.

Изначально планы Андрея успешно претворяются в жизнь. Он приглашает из Византии зодчих, которые возводят в Суздальском княжестве белокаменные церкви и совершенствуют города. Это способствует расцвету торговли и укреплению православия. Однако, добившись могущества, Андрей навлекает на себя врагов, которые своими интригами заманивают его в ловушку.

В актерский состав также вошли Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артем Ткаченко, Борис Каморзин, Станислав Любшин и Сати Спивакова. Режиссер — Давид Ткебучава. Авторы сценария — Тимур Эзугбая и Али Узденов.

Фото: ИРИ, «Россия 1», онлайн-кинотеатр «Смотрим»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Александр Петров в роли бездомного с амнезией: вышел тизер сериала «Камбэк» Александр Петров в роли бездомного с амнезией: вышел тизер сериала «Камбэк» Читать дальше 3 октября 2025
Кирилл Кяро спасает Таисью Калинину в трейлере сериала «Как приручить лису» Кирилл Кяро спасает Таисью Калинину в трейлере сериала «Как приручить лису» Читать дальше 2 октября 2025
Джерард Батлер и Морена Баккарин прячутся в бункере в трейлере фильма «Гренландия: Миграция» Джерард Батлер и Морена Баккарин прячутся в бункере в трейлере фильма «Гренландия: Миграция» Читать дальше 6 октября 2025
Око за око: вышел трейлер мистического хоррора «Песочный человек» Око за око: вышел трейлер мистического хоррора «Песочный человек» Читать дальше 3 октября 2025
Николас Кейдж и его семья сталкиваются с Сатаной в трейлере хоррора «Сын плотника» Николас Кейдж и его семья сталкиваются с Сатаной в трейлере хоррора «Сын плотника» Читать дальше 2 октября 2025
Джейкоб Элорди в образе монстра: вышел новый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо Джейкоб Элорди в образе монстра: вышел новый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо Читать дальше 2 октября 2025
Адам Драйвер и Энн Хэтэуэй снимутся в новом фильме Рона Ховарда Адам Драйвер и Энн Хэтэуэй снимутся в новом фильме Рона Ховарда Читать дальше 6 октября 2025
Кассовые сборы «Битвы за битвой» достигли $100 млн Кассовые сборы «Битвы за битвой» достигли $100 млн Читать дальше 6 октября 2025
Netflix и BBC готовят многосерийный сиквел «Острых козырьков» Netflix и BBC готовят многосерийный сиквел «Острых козырьков» Читать дальше 3 октября 2025
Канал RU.TV провел вечеринку в честь открытия нового телесезона Канал RU.TV провел вечеринку в честь открытия нового телесезона Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше