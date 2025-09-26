Житие и подвиги Боголюбского: вышел трейлер сериала «Князь Андрей»

Институт развития интернета, телеканал «Россия 1» и онлайн-кинотеатр «Смотрим» представили трейлер исторического сериала «Князь Андрей», о прославленном князе Андрее Боголюбском.

Действие разворачивается на Руси в XII веке, когда страну раздирали междоусобные конфликты князей из рода Рюриковичей. Молодой Андрей Боголюбский (Александр Голубев), являющийся сыном Юрия Долгорукого и внуком Владимира Мономаха, спустя несколько лет возвращается в родные края из Византии. Он намерен стать правителем Суздальской земли, чтобы превратить этот регион в центр Руси. Долгорукий видит в сыне лишь исполнителя своей воли, но Андрей провозглашает себя самостоятельным князем.

Изначально планы Андрея успешно претворяются в жизнь. Он приглашает из Византии зодчих, которые возводят в Суздальском княжестве белокаменные церкви и совершенствуют города. Это способствует расцвету торговли и укреплению православия. Однако, добившись могущества, Андрей навлекает на себя врагов, которые своими интригами заманивают его в ловушку.

В актерский состав также вошли Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артем Ткаченко, Борис Каморзин, Станислав Любшин и Сати Спивакова. Режиссер — Давид Ткебучава. Авторы сценария — Тимур Эзугбая и Али Узденов.