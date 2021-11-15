Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Стенограмма судьбы
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Стенограмма судьбы
Стенограмма судьбы (2021 - …) Стенограмма судьбы 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 53 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность 14 часов 8 минут
О чем сериал

Российский драматический сериал «Стенограмма судьбы» – это семейная сага о нескольких поколениях, уходящая корнями в семидесятые годы прошлого столетия. Молодая девушка Анна Савельева перебирается в Москву из отдаленной провинции. В столице ей удается устроиться стенографисткой в Кремль. Для Ани это прекрасный шанс не только заявить о себе, но и узнать больше о своей семье. Ведь ее настоящий отец – прославленный советский генерал Печерский, который даже не подозревает, что у него есть взрослая дочка.

Стенограмма судьбы - третий трейлер первого сезона
Стенограмма судьбы
третий трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Александр Михайлов
Александр Михайлов
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Александр Макогон
Александр Макогон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Стенограмма судьбы - Сезон 1 Сезон 1
2021, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Приложение киноафиши