Российский драматический сериал «Стенограмма судьбы» – это семейная сага о нескольких поколениях, уходящая корнями в семидесятые годы прошлого столетия. Молодая девушка Анна Савельева перебирается в Москву из отдаленной провинции. В столице ей удается устроиться стенографисткой в Кремль. Для Ани это прекрасный шанс не только заявить о себе, но и узнать больше о своей семье. Ведь ее настоящий отец – прославленный советский генерал Печерский, который даже не подозревает, что у него есть взрослая дочка.