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Киноафиша Сериалы В раю мест нет
В раю мест нет (2021 - …) В раю мест нет 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность 2 часа 0 минут
О чем сериал

«В раю мест нет» – это фантастический российский сериал о любви во временной петле. Андрей и Вика когда-то были любовниками. Но после смерти ее мужа и ухода его жены им пришлось расстаться. Они чувствовали себя виноватыми во всех несчастьях близких людей, поэтому пожертвовали своей любовью. Но однажды судьба вновь сводит их вместе, да не где-нибудь, а прямо на месте падения загадочного метеорита. Былое чувство оживает, и Вика с Андреем понимают, что оказались в прошлом. Теперь у них есть шанс все исправить.

В раю мест нет - трейлер первого сезона
В раю мест нет
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Никита Волков
Никита Волков
Антон Васильев
Антон Васильев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
В раю мест нет - Сезон 1 Сезон 1
2021, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
Бывшие любовники попадают во временную петлю в трейлере сериала KION «В раю мест нет»
Бывшие любовники попадают во временную петлю в трейлере сериала KION «В раю мест нет»
KION показал первые кадры из сериала «В раю мест нет» и объявил дату премьеры
KION показал первые кадры из сериала «В раю мест нет» и объявил дату премьеры
Кадры из сериала
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