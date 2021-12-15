«В раю мест нет» – это фантастический российский сериал о любви во временной петле. Андрей и Вика когда-то были любовниками. Но после смерти ее мужа и ухода его жены им пришлось расстаться. Они чувствовали себя виноватыми во всех несчастьях близких людей, поэтому пожертвовали своей любовью. Но однажды судьба вновь сводит их вместе, да не где-нибудь, а прямо на месте падения загадочного метеорита. Былое чувство оживает, и Вика с Андреем понимают, что оказались в прошлом. Теперь у них есть шанс все исправить.