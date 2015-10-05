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Постер сериала Красная королева
Постер сериала Красная королева
Постер сериала Красная королева
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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3 постера
Киноафиша Сериалы Красная королева

Красная королева (2015 - 2015)

Krasnaa koroleva 18+
Год выпуска 2015
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 54 минуты
Телеканал Інтер
Продолжительность сериала 10 часов 48 минут

О чем сериал

Простая провинциальная девушка Зоя Колесникова живет в рабочей семье, отлично учится и думает стать математиком. Но в ее пока безоблачную судьбу вмешивается отец-алкоголик, и один трагический случай вынуждает Зою поменять имя и на первом же поезде уехать в Москву. Столица не встречает ее приветливо, хоть и посылает ей мудрую наставницу. Здесь она поступает в университет, чтобы стать бухгалтером, но у судьбы совсем другие планы на будущее этой потрясающе красивой и статной девушки. Впоследствии ею будут восхищаться Кристиан Диор и Федерико Феллини, а на европейских подиумах ее будут называть «тайным оружием Кремля». Но какую цену ей пришлось заплатить за то, чтобы получить мировое признание?

В ролях
В ролях
Ксения Лукьянчикова
Ксения Лукьянчикова
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Янина Студилина
Янина Студилина
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко
Татьяна Чердынцева
Татьяна Чердынцева
Михаил Шамигулов
Михаил Шамигулов
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Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Красная королева - Сезон 1 Сезон 1
2015, 12 эпизодов
 
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