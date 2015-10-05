Простая провинциальная девушка Зоя Колесникова живет в рабочей семье, отлично учится и думает стать математиком. Но в ее пока безоблачную судьбу вмешивается отец-алкоголик, и один трагический случай вынуждает Зою поменять имя и на первом же поезде уехать в Москву. Столица не встречает ее приветливо, хоть и посылает ей мудрую наставницу. Здесь она поступает в университет, чтобы стать бухгалтером, но у судьбы совсем другие планы на будущее этой потрясающе красивой и статной девушки. Впоследствии ею будут восхищаться Кристиан Диор и Федерико Феллини, а на европейских подиумах ее будут называть «тайным оружием Кремля». Но какую цену ей пришлось заплатить за то, чтобы получить мировое признание?