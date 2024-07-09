В не столь отдалённом будущем самым популярным телешоу на планете станет «спортивная» передача «Войны на арене», участники которой бьются буквально на смерть. В ход при этом идут всевозможные виды холодного и горячего оружия и самые бесчестные приёмы. Неудивительно, что в такой бойне чемпионов почти нет — почти все современные «гладиаторы» погибают от рук нескольких «звёзд» шоу, наряженных в пугающие костюмы. Однако, всё может измениться, когда на арену практически силком выпихивают бывшего супер-солдата, который томится в тюрьме по ложному обвинению.

Развернуть