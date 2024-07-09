Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Войны на арене
Рейтинги
5.0 Рейтинг IMDb: 5
Войны на арене

Войны на арене

Arena Wars 18+
О фильме

В не столь отдалённом будущем самым популярным телешоу на планете станет «спортивная» передача «Войны на арене», участники которой бьются буквально на смерть. В ход при этом идут всевозможные виды холодного и горячего оружия и самые бесчестные приёмы. Неудивительно, что в такой бойне чемпионов почти нет — почти все современные «гладиаторы» погибают от рук нескольких «звёзд» шоу, наряженных в пугающие костюмы. Однако, всё может измениться, когда на арену практически силком выпихивают бывшего супер-солдата, который томится в тюрьме по ложному обвинению.
Войны на арене - trailer
Войны на арене  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 16 сентября 2024
Премьера в мире 9 июля 2024
Производство Mahal Empire, Mezek Films, FilmCore
Другие названия
Arena Wars, Areeni mängud, Arena mortal, Fight Dome
Режиссер
Брэндон Слэгли
Брэндон Слэгли
В ролях
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Роберт ЛаСардо
Джон Уэллс
Шери Дэвис
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Войны на арене - trailer
Войны на арене Trailer
