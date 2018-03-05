Сериал «Тот, кто читает мысли» – это российский детектив о криминальном консультанте Данииле Романове. Мужчина – гениальный психолог, специализирующийся на «чтении мыслей» и выявлении лжи. Когда-то он зарабатывал на жизнь, выдавая себя за ясновидящего, но теперь он помогает полицейским «раскалывать» преступников и расследовать сложнейшие дела. Однако у самого Романова есть множество темных тайн, которые он успешно скрывает от коллег и близких людей. Главная цель героя – отомстить маньяку, разрушившему его жизнь.