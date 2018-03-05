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Киноафиша Сериалы Тот, кто читает мысли
Тот, кто читает мысли (2018 - 2018) Тот, кто читает мысли 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Прокатчик Star Media
Продолжительность 13 часов 52 минуты
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О чем сериал

Сериал «Тот, кто читает мысли» – это российский детектив о криминальном консультанте Данииле Романове. Мужчина – гениальный психолог, специализирующийся на «чтении мыслей» и выявлении лжи. Когда-то он зарабатывал на жизнь, выдавая себя за ясновидящего, но теперь он помогает полицейским «раскалывать» преступников и расследовать сложнейшие дела. Однако у самого Романова есть множество темных тайн, которые он успешно скрывает от коллег и близких людей. Главная цель героя – отомстить маньяку, разрушившему его жизнь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Андрей Руденский
Андрей Руденский
Анастасия Микульчина
Анастасия Микульчина Екатерина Филатова, следователь СК
Александр Мохов Игорь Анатольевич Минаев
Елизавета Лотова
Нодар Сирадзе
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тот, кто читает мысли - Сезон 1 Сезон 1
2018, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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