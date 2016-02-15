События российского криминального сериала «Провокатор» разворачиваются в столице. Антон Карпов работает в инстанции при МВД и одержим жаждой мести. Он хочет свести счеты с партнерами своего отца, и-за который тот оказался за решеткой и впоследствии погиб. Герой вступает в конфронтацию с могущественными, хитрыми и опасными людьми. Для всех Антон является внештатным работником в органах и борется с коррупцией. Но на самом деле он – вершитель суда над теми, кого нельзя призвать к ответственности на законных основаниях.