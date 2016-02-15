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Постер к сериалу Провокатор
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы Провокатор
Провокатор (2016 - 2016) Провокатор 12+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 15 часов 0 минут
О чем сериал

События российского криминального сериала «Провокатор» разворачиваются в столице. Антон Карпов работает в инстанции при МВД и одержим жаждой мести. Он хочет свести счеты с партнерами своего отца, и-за который тот оказался за решеткой и впоследствии погиб. Герой вступает в конфронтацию с могущественными, хитрыми и опасными людьми. Для всех Антон является внештатным работником в органах и борется с коррупцией. Но на самом деле он – вершитель суда над теми, кого нельзя призвать к ответственности на законных основаниях.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Андрей Руденский
Андрей Руденский
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Провокатор - Сезон 1 Сезон 1
2016, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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