Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мама мафия " 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Суррогатная мать Суррогатная мать
Киноафиша Фильмы Суррогатная мать

Суррогатная мать, 2007

2007 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

«Суррогатная мать» – увлекательная мелодрама от российского режиссера Валерия Ахадова. Автор поднимает серьезный вопрос: насколько этично использовать суррогатное материнство, и что чувствует женщина, когда у нее от сердца отрывают родное дитя. Всех, кто решит посмотреть картину онлайн, ждет прекрасная актерская игра, качественные съемки и, главное, непредсказуемый сюжет. Молодая девушка Наташа приезжает в столицу, чтобы достичь успеха как в личной, так и в профессиональной области. Она наивна, отзывчива, верит в людей и пока не подозревает, что в большом городе каждый хочет урвать лакомый кусочек, не заботясь о чувствах окружающих. Вскоре после приезда Наташа знакомится с молодым и богатым бизнесменом Николаем. Очарованная героиня уверена, что раз Николай так активно оказывает ей знаки внимания, значит, он влюблен. Однако на деле все оказывается куда прозаичнее. Николай подыскивает суррогатную мать для бездетной американской пары, а Наташа приходится как раз кстати. Сама того не желая, девушка попадает в центр трагичной истории.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2007
Возраст 16+
Режиссер
Валерий Ахадов
В ролях
Екатерина Вуличенко
Екатерина Вуличенко
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Ирина Гуркина
Вадим Колганов
Вадим Колганов
Анни Жирардо
Анни Жирардо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Суррогатная мать 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Суррогатная мать смотреть онлайн

Суррогатная мать
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Помилование
Помилование
2023, Россия, драма, военный
Банды Парижа
Банды Парижа
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Kinoafisha.info App