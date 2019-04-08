Немец по линии отца и коммунист по убеждениям Рихард Зорге выбрал самый опасный способ служить Советскому Союзу – разведку. В 1930-х годах его направили в Японию под видом уважаемого журналиста при посольстве Германии. Зорге стал первым тайным агентом СССР, укрепившимся в Токио. Его разведгруппа получила доступ к самой засекреченной информации, связанной с подготовкой к войне. Находясь в стане врага и каждый день рискуя жизнью, Зорге передавал в Москву информацию о планах японских властей и Гитлера. Он стал легендой в истории международного шпионажа, но каким он был человеком?