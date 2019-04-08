Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Зорге
1 постер
Киноафиша Сериалы Зорге

Зорге (2019 - 2019)

Зорге 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия/Украина/Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Немец по линии отца и коммунист по убеждениям Рихард Зорге выбрал самый опасный способ служить Советскому Союзу – разведку. В 1930-х годах его направили в Японию под видом уважаемого журналиста при посольстве Германии. Зорге стал первым тайным агентом СССР, укрепившимся в Токио. Его разведгруппа получила доступ к самой засекреченной информации, связанной с подготовкой к войне. Находясь в стане врага и каждый день рискуя жизнью, Зорге передавал в Москву информацию о планах японских властей и Гитлера. Он стал легендой в истории международного шпионажа, но каким он был человеком?

В ролях
В ролях
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Андрей Руденский
Андрей Руденский
Андрей Леонов
Андрей Леонов
Сергей Гинзбург
Сергей Гинзбург
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Анатолий Дзиваев
Анатолий Дзиваев
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие биографические сериалы Лучшие биографические сериалы

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Зорге - Сезон 1 Сезон 1
2019, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше