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Деньги для дочери Деньги для дочери
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Деньги для дочери, 2008

2008 / Украина
5.2 Оцените
10 голосов
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О фильме

Пословица о том, что друг познается в ссоре, как нельзя точна. Только вспоминаем мы об этом, когда инцидент уже случился. И если хотите узнать, как может вести себя любимый мужчина, если нужно решать проблемы не свои, а женщины, то смотрите онлайн «Деньги для дочери». Главная героиня Нина давно работает врачом. Профессия ей нравится, и даже ее дочь Романа тоже хочет поступить в медицинский университет. Мама рада, что у дочки уже появилось осознанное желание будущего, но переживает, что эта работа будет требовать все ее время. Но дочку Нина поддерживает и волнуется об экзаменах. Романе не удается поступить, и девочка очень расстроена. За всеми переживаниями спокойно наблюдает мужчина, с которым встречается Нина. Он женат, и проблемы не своего ребенка его мало интересуют. Разве что… Да, он готов помочь, за несколько тысяч долларов. Нина в отчаянии. Она пытается найти деньги, но знает, что это нереально. Неожиданно в городе она встречает отца Романы, с которым не виделась почти пятнадцать лет. Когда-то он работал за границей и, возможно, деньги можно попросить у него.

5.2 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2008
Возраст 16+
Режиссер
Заза Буадзе
В ролях
Мария Сокова
Андрей Руденский
Андрей Руденский
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Александр Стефанцов
Александр Стефанцов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Деньги для дочери 1 постер
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Деньги для дочери
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