Под знаком Девы, 2008

Богатый бизнесмен Владимир несчастен в браке с бывшей актрисой Ольгой. Благодаря нелепому инциденту он знакомится с художницей Светланой. Между ними завязываются отношения, но есть проблема: Ольга тяжело больна.

45-летний предприниматель Владимир понимает, что жена Ольга никогда не любила его. В прошлом она была популярной актрисой и пользовалась мужским вниманием, а за него вышла замуж из жалости. Бизнесмен всю жизнь чувствовал холодность Ольги и не смог познать радость любви.

Однажды с Владимиром происходит неприятная ситуация: какая-то женщина проливает на его дорогой автомобиль ведро с краской. Ей оказывается Светлана – простая девушка, работающая учительницей в детской школе искусств. Несмотря на происшествие, герои начинают мило общаться и вскоре влюбляются друг в друга. Владимир пытается побороть свои чувства, ведь он не может бросить жену – она неизлечимо больна. Об этом узнает Светлана и решает отказаться от любви. Как поступят герои? Останутся ли они вместе?