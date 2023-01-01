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Под знаком Девы, 2008

2008 / Украина
4.7 Оцените
10 голосов
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О фильме

Богатый бизнесмен Владимир несчастен в браке с бывшей актрисой Ольгой. Благодаря нелепому инциденту он знакомится с художницей Светланой. Между ними завязываются отношения, но есть проблема: Ольга тяжело больна.

45-летний предприниматель Владимир понимает, что жена Ольга никогда не любила его. В прошлом она была популярной актрисой и пользовалась мужским вниманием, а за него вышла замуж из жалости. Бизнесмен всю жизнь чувствовал холодность Ольги и не смог познать радость любви.

Однажды с Владимиром происходит неприятная ситуация: какая-то женщина проливает на его дорогой автомобиль ведро с краской. Ей оказывается Светлана – простая девушка, работающая учительницей в детской школе искусств. Несмотря на происшествие, герои начинают мило общаться и вскоре влюбляются друг в друга. Владимир пытается побороть свои чувства, ведь он не может бросить жену – она неизлечимо больна. Об этом узнает Светлана и решает отказаться от любви. Как поступят герои? Останутся ли они вместе? 

4.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2008
Возраст 16+
Режиссер
Марк Горобец
Марк Горобец
В ролях
Андрей Руденский
Андрей Руденский
Елена Турбал
Александр Кобзарь
Григорий Боковенко
Елена Турбал
Елена Турбал
Все актеры и съемочная группа
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