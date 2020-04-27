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Постер сериала Черное море
Постер сериала Черное море
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Черное море

Черное море (2020 - 2020)

Chernoe more 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 8 часов 40 минут

О чем сериал

1944 год. Незадолго до начала Крымской наступательной операции кораблям Черноморского флота и Азовской флотилии угрожает серьёзная опасность. Немецкие диверсанты-подводники готовят крупномасштабную акцию по уничтожению основных боевых единиц флота. В Новороссийск приезжает капитан второго ранга Сергей Сабуров. Он призван усилить местную группу контрразведчиков по борьбе с подводными диверсантами под предводительством агента Кунца. Сабурову поручено выйти на Кунца и уничтожить школу по подготовке диверсантов-подводников.

В ролях
В ролях
Андрей Руденский
Андрей Руденский
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Анна Котова
Анна Котова
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Черное море - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
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