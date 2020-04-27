1944 год. Незадолго до начала Крымской наступательной операции кораблям Черноморского флота и Азовской флотилии угрожает серьёзная опасность. Немецкие диверсанты-подводники готовят крупномасштабную акцию по уничтожению основных боевых единиц флота. В Новороссийск приезжает капитан второго ранга Сергей Сабуров. Он призван усилить местную группу контрразведчиков по борьбе с подводными диверсантами под предводительством агента Кунца. Сабурову поручено выйти на Кунца и уничтожить школу по подготовке диверсантов-подводников.