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Постер к сериалу Султан моего сердца
Постер к сериалу Султан моего сердца
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Киноафиша Сериалы Султан моего сердца

Султан моего сердца (2019 - 2019)

Kalbimin Sultani 16+
Год выпуска 2019
Страна Турция/Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность сериала 19 часов 36 минут
О чем сериал

Действие российско-турецкого сериала «Султан моего сердца» разворачивается в девятнадцатом столетии в столице Турции. Дочь одного из служащих посольства Российской империи в Стамбуле Анна случайно встречает султана Махмуда Второго. Владыке с первого взгляда нравится красивая и образованная девушка. Он хочет, чтобы она поселилась в гареме и обучала наследников престола. Но для русских спецслужб Анна оказывается потенциальным агентом, чтобы следить за происходящим в кулуарах дворца правителя Османской империи.

В ролях
В ролях
Андрей Руденский
Андрей Руденский
Александра Никифорова
Александра Никифорова
Александр Соколовский
Александр Соколовский
Дмитрий Щербина
Танер Румели
Тансел Онгел
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Султан моего сердца - Сезон 1 Сезон 1
2019, 24 эпизода
 
Кадры из сериала
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