Действие российско-турецкого сериала «Султан моего сердца» разворачивается в девятнадцатом столетии в столице Турции. Дочь одного из служащих посольства Российской империи в Стамбуле Анна случайно встречает султана Махмуда Второго. Владыке с первого взгляда нравится красивая и образованная девушка. Он хочет, чтобы она поселилась в гареме и обучала наследников престола. Но для русских спецслужб Анна оказывается потенциальным агентом, чтобы следить за происходящим в кулуарах дворца правителя Османской империи.