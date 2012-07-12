Кинороман «Дом образцового содержания» охватывает события, происходившие с 1924-го по 1998-й год. На протяжении почти целого века меняется историческая эпоха. Действие начинается с того, как молодая еврейская девушка Роза решает не эмигрировать с родителями из России, а остаться со своим возлюбленным — архитектором Дмитрием Мирским. На протяжении 26 серий зритель будет следить за судьбой Розы, ее мужа, сына, внука и правнука, а также людей, с которыми обстоятельства сталкивали Мирских. В фильме хорошо отражены реалии тех лет, взаимоотношения персонажей вызывают интерес, а драматические события заставляют сопереживать героям фильма.