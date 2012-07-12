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Постер сериала Дом образцового содержания
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Киноафиша Сериалы Дом образцового содержания

Дом образцового содержания (2012 - 2012)

Dom obrazcovogo soderzhaniya 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 21 час 40 минут

О чем сериал

Кинороман «Дом образцового содержания» охватывает события, происходившие с 1924-го по 1998-й год. На протяжении почти целого века меняется историческая эпоха. Действие начинается с того, как молодая еврейская девушка Роза решает не эмигрировать с родителями из России, а остаться со своим возлюбленным — архитектором Дмитрием Мирским. На протяжении 26 серий зритель будет следить за судьбой Розы, ее мужа, сына, внука и правнука, а также людей, с которыми обстоятельства сталкивали Мирских. В фильме хорошо отражены реалии тех лет, взаимоотношения персонажей вызывают интерес, а драматические события заставляют сопереживать героям фильма.

В ролях
В ролях
Андрей Руденский
Андрей Руденский
Александр Голубков
Александр Голубков
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Валерия Ланская
Валерия Ланская
Михаил Жигалов
Михаил Жигалов
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Дом образцового содержания - Сезон 1 Сезон 1
2012, 26 эпизодов
 
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